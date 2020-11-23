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شؤون فلسطينية

الكشف عن تفاصيل لقاءٍ مرئي بين الرئيس عباس وأنغيلا ميركل

الكشف عن تفاصيل لقاءٍ مرئي بين الرئيس عباس وأنغيلا ميركل
الرئيس عباس خلال لقاء مرئي مع ميركل
رام الله - دنيا الوطن
جرى مساء اليوم الاثنين، اتصال عبر الفيديو كونفرنس، بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حيث تم بحث آخر التطورات والمستجدات.

وأكدت المستشارة الألمانية أهمية الخطوة الفلسطينية باستعادة العلاقة مع الجانب الإسرائيلي، واستعداد ألمانيا لدفع جهود صنع السلام للأمام من خلال مجموعة صيغة ميونخ التي تضم المانيا وفرنسا ومصر والأردن والاستعداد لعقد اجتماع لهذه المجموعة مع كل من فلسطين وإسرائيل على مستوى وزراء الخارجية، الأمر الذي سيساعد بدفع جهود السلام الى الامام خلال الفترة الحالية.

وشددت ميركل على أن ألمانيا ستواصل تقديم المساعدات الطبية للحكومة الفلسطينية لمواجهة الوباء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

من جانبه، شكر الرئيس المستشارة ميركل على مواقف المانيا السياسية الداعمة للقانون الدولي والتأكيد على أهمية الجهود الألمانية، في إطار صيغة مجموعة ميونخ واستعداد فلسطين للذهاب للمفاوضات وفق الشرعية الدولية. كما وأكد الرئيس "أننا سنواصل تعزيز علاقاتنا مع الدول العربية".

وأضاف الرئيس: "إننا مصممون على وحدة أرضنا وشعبنا والذهاب للانتخابات وتحقيق المصالحة وسنواصل العمل من أجل هذا الهدف".

وشكر الرئيس عباس ألمانيا على المساعدات الاقتصادية والطبية التي تقدمها لفلسطين.

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