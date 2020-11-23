الكشف عن أعضاء فريق جو بايدن لمناصب الخارجية والداخلية والأمن القومي

وأصبحت أفريل هاينز، أول امرأة تشغل منصب رئيسة للاستخبارات الوطنية.

رام الله - دنيا الوطنكشف الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الاثنين، عن أعضاء فريقه، لمناصب الخارجية والداخلية والأمن القومي والمخابرات.ووفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، فقد كلف بايدن رسمياً أنتوني بلينكن بتولي وزارة الخارجية في إدارته، وجون كيري، مبعوثاً رئاسياً خاصا لقضايا المناخ.كما اختار بايدن أليخاندرو كايوركاس، وزيراً للأمن الداخلي في إدارته، ليصبح أول أميركي من أصول كوبية، يتولى هذا المنصب.كما عيّن الرئيس الأمريكي المنتخب، ليندا توماس غريفيلد، مندوبة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وجايك سوليفان مستشاراً للأمن القومي.