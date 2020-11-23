غانتس يكشف شروط إسرائيل لـ "تحسين" أوضاع سكان غزة





وأفاد غانتس بهذه التصريحات، خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، حيث شكره على مساهمته في استئناف التنسيق الأمني ​​والمدني مع الفلسطينيين.





وقال وزير الجيش الإسرائيلي، إنه بحث معه موضوع ما وصفه "انتهاك حـماس للسيادة في الجنوب"، وفق زعمه.





يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أبلغ مجلس الأمن بنيته تعيين، ملادينوف، مبعوثا خاصا له إلى ليبيا، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).

يشار إلى ملادينوف يتولى حالياً، ومنذ عدة سنوات، منصب مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تنتهي فترة ولايته خلال الشهرين المقبلين.

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن تحسين أوضاع سكان غزة، يكون حال التوصل إلى تفاهم حول هدوء طويل الأمد، وعودة الجنود الأسرى.