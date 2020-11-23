الرجوب: الحوار مع حماس بالقاهرة كان إيجابياً والمزيد من الاجتماعات تعقد قريباً

وفدا حماس وفتح في تركيا

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، أن الحوار مع حركة حماس في العاصمة القاهرة، كان إيجابياً على الرغم من وجود بعض النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها بعد.



ولفت خلال لقاء عقده مع الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير سعيد أبو علي، اليوم الاثنين في مدينة رام الله، إلى أنه سيعقد المزيد من الاجتماعات قريباً تهدف لإنهاء الانقسام وتحقيق الشراكة الوطنية من خلال انتخابات حرة ونزيهة تبدأ بانتخابات المجلس التشريعي يليها الرئاسة وصولا للمجلس الوطني.



ووضع الرجوب أبو علي في صورة آخر المستجدات المتعلقة بملف المصالحة الوطنية، وأبرز مخرجات الاجتماع الذي جمع الوفدين.



وفي سياق آخر شدد الرجوب على ضرورة أن تتحمل الجامعة العربية مسؤولياتها تجاه فلسطين وقضيتها العادلة، وبشكل خاص في مواجه التطبيع العربي مع الاحتلال، والذي يشكل طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني ويساهم في تقويض النضال الفلسطيني

الهادف لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحل مشكلة اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.



بدوره أكد أبو علي دعم الجامعة العربية لكافة الجهود الوطنية الهادفة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، لافتا إلى أنها تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.



وأشار أبو علي إلى التزام الجامعة العربية بالمبادرة العربية للسلام مؤكدا أنها الإطار الذي يحكم علاقة كافة الدول العربية مع الاحتلال.