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شؤون فلسطينية

القبض على 12 مطلوباً صادر بحقهم 91 مذكرة قضائية برام الله والبيرة

القبض على 12 مطلوباً صادر بحقهم 91 مذكرة قضائية برام الله والبيرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 قبضت الشرطة خلال 48 ساعة الماضية، على 12 مطلوباً صادر بحقهم 91 مذكرة قضائية في رام الله والبيرة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي الاعتيادي المستمر في أنحاء المحافظة من قبل الإدارات والأقسام ومراكز الشرطة، فقد قامت الشرطة بالقبض على 12 شخص مطلوب للقضاء صادر بحقهم 91 مذكرة قضائية مختلقة في محافظة رام الله والبيرة. 

وأكدت التحفظ على المقبوض عليهم تمهيدًا لإحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

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