الشرطة تفض حفلي زفاف في محافظة سلفيت



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه بعد ورود معلومات لغرفة عمليات الشرطة حول إقامة حفلي زفاف بالمحافظة، على الفور تحركت قوة من الشرطة إلى مكان إقامتها وعملت على فضها وتفريق المشاركين فيها حسب الأصول.



وأضافت: أن فض هذه الحفلات جاء حفاظا على الصحة والسلامة العامة ومنعا لانتشار فيروس (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنفضّت الشرطة اليوم حفلي زفاف في محافظة سلفيت.