ضبط مركبات غير قانونية والقبض على مطلوبين للعدالة في جنين



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه من خلال النشاط الشرطي المستمر، قامت بضبط 24 مركبة وسبع دراجات غير قانونية وقبضت على 26 مطلوب صادر بحقهم 98 مذكرة قضائية.



وأكدت، التحفظ على المقبوض عليهم تمهيدا لإحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولا.



هذا وتدعو الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن هذه المركبات وعدم التعامل بها لما فيها من مخاطر جسيمة.

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة والأجهزة الأمنية 31 مركبة غير قانونية وقبضت على 26 مطلوباً للعدالة، صادر بحقهم 98 مذكرة قضائية في جنين.