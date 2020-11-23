سلفيت: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه من خلال النشاط المستمر في المحافظة من قبل الشرطة قامت بضبط ست مركبات ودراجات مخالفة للقانون و قبضت على 16 مطلوباً صادر بحقهم 160 مذكرة قضائية.



وأكدت، التحفظ على المقبوض عليهم تمهيدا لإحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم، القبض على مطلوبين للعدالة وضبطت ست مركبات غير قانونية في سلفيت.