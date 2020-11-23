سلفيت: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة اليوم، القبض على مطلوبين للعدالة وضبطت ست مركبات غير قانونية في سلفيت.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه من خلال النشاط المستمر في المحافظة من قبل الشرطة قامت بضبط ست مركبات ودراجات مخالفة للقانون و قبضت على 16 مطلوباً صادر بحقهم 160 مذكرة قضائية.
وأكدت، التحفظ على المقبوض عليهم تمهيدا لإحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.
ألقت الشرطة اليوم، القبض على مطلوبين للعدالة وضبطت ست مركبات غير قانونية في سلفيت.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه من خلال النشاط المستمر في المحافظة من قبل الشرطة قامت بضبط ست مركبات ودراجات مخالفة للقانون و قبضت على 16 مطلوباً صادر بحقهم 160 مذكرة قضائية.
وأكدت، التحفظ على المقبوض عليهم تمهيدا لإحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.
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