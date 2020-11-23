وفد إسرائيلي رسمي يصل إلى السودان للمرة الأولى منذ التوصل لاتفاق التطبيع

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن وفداً إسرائيلياً رسمياً، وصل إلى الخرطوم، اليوم، للمرة الأولى منذ اتفاق الجانبين على اتخاذ خطوات نحو التطبيع.



وقالت قناة (كان) الإسرائيلية: إن الوفد ترأسه، رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، تمهيداً لتوقيع اتفاقيات بينهما.



وأضافت أن بن شباب ترأس المحادثات السرية مع المسؤولين السودانيين، لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بين تل أبيب والخرطوم، مشيراً إلى أن وفداً إسرائيلياً آخر سيتوجه للسودان قريباً.