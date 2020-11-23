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دولي

"الصحة العالمية": تقييم لقاحات فيروس (كورونا) سينتهي بداية العام المقبل

"الصحة العالمية": تقييم لقاحات فيروس (كورونا) سينتهي بداية العام المقبل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بأن تقييم لقاحات فيروس (كورونا)، سينتهي بداية العام المقبل.

وأضافت في تصريحات نقلتها قناة (العربية): أن العالم بحاجة لـ4.3 مليار دولار بشكل عاجل لتوزيع اللقاحات، مشيرة إلى أن مطوري لقاح أكسفورد "ينسقون معنا حول نتائجه".

واعتبر رئيس المنظمة، تيدروس أدهانوم غبريسوس، أن "الأخبار عن لقاح مضاد لفيروس (كورونا)، تعني أن النور في آخر النفق أصبح أكثر إشعاعا".

وأضاف في إحاطة افتراضية في جنيف: "هناك خطر حقيقي لأن يتعرض الفقراء والمستضعفون للدهس في التدافع من أجل لقاحات فيروس (كورونا). هناك حاجة ماسة إلى 4.3 مليار دولار لخطة عالمية لتقاسم اللقاحات".

ووقعت عشرات الدول على خطة اللقاح العالمية COVAX التي أعدتها منظمة الصحة العالمية ومجموعة اللقاحات GAVI لتوفير جرعات اللقاح للبلدان التي لا تستطيع تحمل تكاليفها.

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