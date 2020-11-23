بعد عودة التنسيق الأمني.. الغرف التجارية بالقطاع تصدر تنويهاً مهماً بشأن تصاريح التجار





وفيما يلي نص التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه":





استناداً إلى ما وردنا من الشؤون المدنية نود إعلامكم بالتالي:-



• سيتم البدء باستقبال طلبات تجديد تصاريح التجار بدء من الأسبوع القادم لمن لم يحصل على موافقة تجديد التصاريح بدون فواتير.



• نظراً الى حساسية هذه المرحلة الناجمة عن تفشي فيروس (كورونا) داخل المجتمع الغزي لن يكون هنالك سفر للتجار عبر معبر بيت حانون/إيرز في الفترة الراهنة، ولن يكون تسليم أي تصاريح في هذه الفترة الحرجة، حيث أن الجانب الإسرائيلي لن يرسل تصاريح في ظل إغلاق المعبر.



• يرجى من كافة التجار فحص طلباتهم الخاصة عبر موقع الشؤون المدنية قبل التوجه الى الغرف التجارية في المحافظات الجنوبية وفي حال وجود موافقة عدم التوجه إلى الغرف التجارية.



• لا يوجد إستلام لأي طلبات جديدة لأول مرة تحت أي ظرف في الفترة الحالية.



• نؤكد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة وارتداء الكمامة.



وقالت الغرف التجارية في التنويه: إنه سيتم البدء باستقبال طلبات تجديد تصاريح التجار بدءاً من الأسبوع القادم لمن لم يحصل على موافقة تجديد التصاريح بدون فواتير.