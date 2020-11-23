بعد عودة التنسيق الأمني.. الغرف التجارية بالقطاع تصدر تنويهاً مهماً بشأن تصاريح التجار
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الغرف التجارية في المحافظات الجنوبية، اليوم الاثنين، تنويهاً مهماً بشأن تصاريح التجار في قطاع غزة، في ظل عودة التنسيق المدني.
أصدرت الغرف التجارية في المحافظات الجنوبية، اليوم الاثنين، تنويهاً مهماً بشأن تصاريح التجار في قطاع غزة، في ظل عودة التنسيق المدني.
وقالت الغرف التجارية في التنويه: إنه سيتم البدء باستقبال طلبات تجديد تصاريح التجار بدءاً من الأسبوع القادم لمن لم يحصل على موافقة تجديد التصاريح بدون فواتير.
وفيما يلي نص التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه":
استناداً إلى ما وردنا من الشؤون المدنية نود إعلامكم بالتالي:-
• سيتم البدء باستقبال طلبات تجديد تصاريح التجار بدء من الأسبوع القادم لمن لم يحصل على موافقة تجديد التصاريح بدون فواتير.
• نظراً الى حساسية هذه المرحلة الناجمة عن تفشي فيروس (كورونا) داخل المجتمع الغزي لن يكون هنالك سفر للتجار عبر معبر بيت حانون/إيرز في الفترة الراهنة، ولن يكون تسليم أي تصاريح في هذه الفترة الحرجة، حيث أن الجانب الإسرائيلي لن يرسل تصاريح في ظل إغلاق المعبر.
• يرجى من كافة التجار فحص طلباتهم الخاصة عبر موقع الشؤون المدنية قبل التوجه الى الغرف التجارية في المحافظات الجنوبية وفي حال وجود موافقة عدم التوجه إلى الغرف التجارية.
• لا يوجد إستلام لأي طلبات جديدة لأول مرة تحت أي ظرف في الفترة الحالية.
• نؤكد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة وارتداء الكمامة.
• سيتم البدء باستقبال طلبات تجديد تصاريح التجار بدء من الأسبوع القادم لمن لم يحصل على موافقة تجديد التصاريح بدون فواتير.
• نظراً الى حساسية هذه المرحلة الناجمة عن تفشي فيروس (كورونا) داخل المجتمع الغزي لن يكون هنالك سفر للتجار عبر معبر بيت حانون/إيرز في الفترة الراهنة، ولن يكون تسليم أي تصاريح في هذه الفترة الحرجة، حيث أن الجانب الإسرائيلي لن يرسل تصاريح في ظل إغلاق المعبر.
• يرجى من كافة التجار فحص طلباتهم الخاصة عبر موقع الشؤون المدنية قبل التوجه الى الغرف التجارية في المحافظات الجنوبية وفي حال وجود موافقة عدم التوجه إلى الغرف التجارية.
• لا يوجد إستلام لأي طلبات جديدة لأول مرة تحت أي ظرف في الفترة الحالية.
• نؤكد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة وارتداء الكمامة.
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