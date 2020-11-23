مدير مستشفى ناصر ينفي وفاة ثلاثة مرضى بالعناية المُركزة متأثرين بـ (كورونا)

رابط مختصر:

دنيا الوطن - عوض أبو دقة

أكد مدير مجمع ناصر الطبي بخانيونس د. محمد زقوت، مساء اليوم الإثنين، أن الحالات التي يثبت إصابتها بفيروس (كورونا) من طرفهم، يجري تحويلها إما لمستشفى غزة الأوروبي (الوبائيات) أو إلى مراكز الحجر، وذلك حسب خطورة الحالة.



وأوضح د. زقوت في حديث خاص مع "دنيا الوطن"، أن لديهم إصابة وحيدة في قسم العناية المركزة بالمستشفى.



ونفى ما أُشيع عن وفاة ثلاثة مرضى بقسم العناية المركزة بمجمع ناصر الطبي صباح اليوم الإثنين، لإصابتهم بفيروس (كورونا).



وبيَّن د. زقوت، أن حالةً واحدة من بين هذه الحالات الثلاثة المتوفاة مُشتبه بإصابتها بـ (كورونا)، أما الحالتان الأخريتان فتوفيا متأثرين بأمراضٍ أخرى، لافتاً إلى أنه تم أخذ مسحات PCR من هذه الحالات قبل وفاتها، ولم تصدر نتائجها حتى اللحظة.



وأضاف د. زقوت أن حالةً رابعة توفيت اليوم في قسم العزل بالمستشفى، ثبت إصابتها بالفيروس، وهي سيدة مُسنة تبلغ من العمر 80 عاماً.