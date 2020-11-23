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خفر السواحل اليوناني يعثر على 13 مهاجراً سورياً وينتشل جثة

خفر السواحل اليوناني يعثر على 13 مهاجراً سورياً وينتشل جثة
رام الله - دنيا الوطن
قالت السلطات اليونانية اليوم الاثنين، إن خفر السواحل عثر على جثة مهاجر قرب قارب غارق جزئيا عند أحد شواطئ جزيرة رودس في بحر إيجه.

وقال مسؤول إن ضباط خفر السواحل عثروا أيضا على 13 شخصا سالمين على الشاطئ، جمعيهم سوريون، ولم يقدم المسؤول تفاصيل، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكانت قوات خفر السواحل قد تلقت إشارة في وقت مبكر من الصباح عن الواقعة قبالة ساحل رودس في الجهة المقابلة للساحل التركي.

وما زال البحث جاريا عن مزيد من الناجين.

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