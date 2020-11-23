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إذاعة جيش الاحتلال يعلن عن زيارة وفد إسرائيلي للسودان

إذاعة جيش الاحتلال يعلن عن زيارة وفد إسرائيلي للسودان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن راديو الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن وفداً إسرائيلياً يتوجه إلى السودان، بعد تعهد البلدين بالعمل نحو إقامة علاقات طبيعية.

وأكد راديو الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل أرسلت وفدا أول إلى السودان بعد أن اتفقت الدولتان في الـ23 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على اتخاذ خطوات نحو إقامة علاقات بين البلدين.

وأشارت وكالة (رويترز) إلى أنه لم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الإسرائيليين، موضحة أن مصادر معنية بالتخطيط، أفادت لها بأن هذه الزيارة كانت مقررة الأسبوع الماضي، ولكن تم تأجيلها لأسباب لوجستية.

واتفقت إسرائيل والسودان، الشهر الماضي، على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية، ليصبح السودان ثالث بلد عربي يقيم علاقات مع إسرائيل خلال شهرين.

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