هيئة الأسرى: اصابة أسير بفيروس (كورونا) في مركز توقيف عصيون

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين جاكلين فرارجة، اليوم الأثنين، بإصابة الأسير يوسف موسى هوشة من بلدة بيرزيت قضاء رام الله، بفيروس (كورونا) في مركز توقيف عصيون جنوب بيت لحم.



وقالت فرارجة، بأن إدارة السجن قامت بنقل الأسير المصاب هوشة الى سجن الرملة أمس، وألغت زيارات المحامين، وأعلنت أنها لن تستقبل أسرى جدد داخل المعتقل لمدة 16 يوما.



وبينت المحامية، أن عدد الأسرى القابعين في عصيون حاليا يبلغ 21 أسيرا، محتجزون في ظروف صعبة وقاسية بغرف ضيقة، وزنازين نتنة ووسخة، يتابعهم فيها جنود على مدار الساعة، ويشتكى الأسرى بداخله بشكل متكرر من البرد القارص والرطوبة العالية وسوء الطعام المقدم لهم وانعدام نظافته.