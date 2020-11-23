دولي

أربع دول تكشف عن مواعيد حملات التطعيم ضد (كورونا)

أربع دول تكشف عن مواعيد حملات التطعيم ضد (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
مع إعلان ثلاث شركات غربية عن تطوير لقاحات مضادة لمرض كوفيد-19، الناجم عن الإصابة بفيروس (كورونا)، إلى جانب شركات أخرى من روسيا والصين، وإعلان شركة أخرى عن تطوير علاج للفيروس، بدأت تتكشف خطوات الدول للعودة إلى الحياة الطبيعية.

فقد أعلنت أربع دول حتى الآن، عن خططها للبدء ببرامج تطعيم في بلدانها، بحيث يمكن العودة إلى الحياة الطبيعية بحلول شهر مايو المقبل، بحسب ما أعلن كبير المستشارين لبرنامج تطوير لقاح كوفيد-19 في البيت الأبيض، منصف السلاوي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ووفقا للتقارير، فإن 3 من هذه الدول الأربعة ستبدأ عمليات التلقيح والتطعيم لمواطنيها في وقت مبكر من كانون الأول/ ديسمبر، وهذه الدول هي الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا.

فقد كشف منصف السلاوي، وهو رئيس الفريق الأميركي المكلّف بتطوير لقاح (كورونا)، عن موعد تطعيم الأميركيين ضد وباء كوفيد-19، مشيرا، في تصريحات لشبكة (سي إن إن) الأميركية، إلى أن الحياة قد تعود إلى طبيعتها بحلول مايو 2021.

وأوضح السلاوي أن موافقة السلطات المعنية على أول لقاح للمرض، يعني إمكانية تلقيح الأميركيين بحلول منتصف ديسمبر، وأنه إذا سارت خطة توزيع التطعيم والتحصين ضد الوباء على ما يرام، فينبغي تطعيم عدد كاف من الأميركيين بحلول مايو القادم.

أما في بريطانيا، فقد نقلت تقارير صحفية عن مصادر حكومية، أنه تم إبلاغ هيئة الصحة الوطنية البريطانية بأن تكون جاهزة لإدارة برامج التطعيم بحلول الأول من ديسمبر.

غير أن وزارة الصحة البريطانية رفضت التعليق على موعد إعطاء اللقاحات الأولى.

وكانت بريطانيا طلبت 40 مليون جرعة من لقاح فايزر/بيونتك، وتتوقع أن تحصل على 10 ملايين جرعة تكفي لحماية 5 ملايين شخص بحلول نهاية العام إذا وافق عليها المنظمون.

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