شؤون فلسطينية

الخارجية: رحلات جديدة للسفر للمسجلين على المنصة الأخيرة لفرانكفورت ولندن وكندا وشيكاغو

الخارجية: رحلات جديدة للسفر للمسجلين على المنصة الأخيرة لفرانكفورت ولندن وكندا وشيكاغو
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الفريق المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية، عن حصوله على الموافقات اللازمة لسفر جميع المواطنين والطلبة ورجال الاعمال الذين سجلوا لدينا على المنصة الالكترونية الأخيرة للسفر الى فرانكفورت، ولندن، وكندا.

وقالت الخارجية في بيان، اليوم الاثنين، أن الذين سجلوا يستطيعون المباشرة في اجراءات فحص الكورونا وشراء التذاكر على متن الرحلات  كما هو موضح في الجدول التالي:

الرحلة الىتاريخ الرحلةاليومرقم الرحلةوقت الاقلاعوقت المعابرمبيتوقت اخذ عينة فحص الكورونا
شيكاغو2/12/2020الأربعاءRJ26314:4007:00 صباحالا30/11/2020
فرانكفورت30/11/2020الاثنينRJ1259:40الساعة 12 من ظهر يوم 29/11/2020نعم27/11/2020
الدوحة29/11/2020الاحدRJ65023:5512:00 ظهرالا27/11/2021

ونوه الفريق لجميع الذين سجلوا للسفر الى لندن وكندا أن بإمكانهم الحجز وشراء التذاكر على رحلة الملكية رقمRJ650 المتجهه الى الدوحة ومن خلالها يستطيعون الوصول الى وجهتهم.

كما أعلن لجميع الذين كانوا سجلوا للسفر الى شيكاغو وتم ابلاغهم بالحصول على الموافقات اللازمة لسفرهم، المباشرة بشراء التذاكر على متن رحلة الملكية رقم RJ263 كما هو موضح في الجدول أعلاه.

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