الخارجية: رحلات جديدة للسفر للمسجلين على المنصة الأخيرة لفرانكفورت ولندن وكندا وشيكاغو

الرحلة الى تاريخ الرحلة اليوم رقم الرحلة وقت الاقلاع وقت المعابر مبيت وقت اخذ عينة فحص الكورونا شيكاغو 2/12/2020 الأربعاء RJ263 14:40 07:00 صباحا لا 30/11/2020 فرانكفورت 30/11/2020 الاثنين RJ125 9:40 الساعة 12 من ظهر يوم 29/11/2020 نعم 27/11/2020 الدوحة 29/11/2020 الاحد RJ650 23:55 12:00 ظهرا لا 27/11/2021

رام الله - دنيا الوطنأعلن الفريق المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية، عن حصوله على الموافقات اللازمة لسفر جميع المواطنين والطلبة ورجال الاعمال الذين سجلوا لدينا على المنصة الالكترونية الأخيرة للسفر الى فرانكفورت، ولندن، وكندا.وقالت الخارجية في بيان، اليوم الاثنين، أن الذين سجلوا يستطيعون المباشرة في اجراءات فحص الكورونا وشراء التذاكر على متن الرحلات كما هو موضح في الجدول التالي:ونوه الفريق لجميع الذين سجلوا للسفر الى لندن وكندا أن بإمكانهم الحجز وشراء التذاكر على رحلة الملكية رقمRJ650 المتجهه الى الدوحة ومن خلالها يستطيعون الوصول الى وجهتهم.كما أعلن لجميع الذين كانوا سجلوا للسفر الى شيكاغو وتم ابلاغهم بالحصول على الموافقات اللازمة لسفرهم، المباشرة بشراء التذاكر على متن رحلة الملكية رقم RJ263 كما هو موضح في الجدول أعلاه.