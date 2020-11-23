الخارجية السعودية تنفي اجتماع ولي العهد السعودي مع مسؤولين إسرائيليين

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رام الله - دنيا الوطن

نفى فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أنباء حول اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع مسؤولين إسرائيليين.



وقال بن فرحان في تغريدة له، على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مساء اليوم الاثنين: "لقد رأيت تقارير صحفية حول اجتماع مزعوم بين سمو ولي العهد والمسؤولين الإسرائيليين، خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها مايك بومبيو، لم يحدث مثل هذا الاجتماع، وكان المسؤولون الوحيدون الحاضرين أمريكيين وسعوديين".