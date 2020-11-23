محكمة سالم تمدد توقيف تسعة أسرى من محافظة جنين

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في محافظة جنين، إن سلطات الاحتلال في محكمة معسكر سالم جددت توقيف اعتقال تسعة أسرى من محافظة جنين.



وذكرت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن محكمة سالم مددت توقيف كل من الأسرى: هاني ارميلات، وأسامة السعدي، والجريح ناطق حنتولي، وعلاء الدين زكارنة، وصدام السعدي، وساري فشافشة لمدة 8 أيام، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



كما مددت توقيف محمود نزال 4 أيام، وبراء محمد، ومجاهد دبوس لمدة 5 أيام بحجة إستكمال التحقيق .