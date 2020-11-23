كيف علقت حركة الجهاد الإسلامي على استقبال السعودية لنتنياهو؟

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رام الله - دنيا الوطن

دانت حركة الجهاد الإسلامي، استقبال بينيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في المملكة العربية السعودية، معتبرة هذه الزيادة السرية، التي كشفت عنها وسائل الإعلام الإسرائيلي، سقوطاً سياسياً، وردة عن الثوابت وخيانة للقدس ومكة المكرمة والمدينة المنورة وللمسجد الأقصى، والذي يخطط نتنياهو وحكومته وجيشه للاستيلاء عليه وهدم معالمه.



وقالت الحركة في بيان لها، نشرته مساء اليوم الاثنين، على موقعها الإلكتروني: "إن مثل هذه الزيارة، والتطبيع مع دولة، تدعي مسؤوليتها عن أهم الأماكن المقدسة لدى الأمة الإسلامية، سيشجع الاحتلال الصهيوني على الاستمرار في سياساته العدوانية الخبيثة في فلسطين الأرض المقدسة والمباركة".



وحذرت الحركة في بيانها، من أن تكون هذه الزيارة مقدمة لعدوان واسع يستهدف الشعب الفلسطيني والأمة، ويستهدف المقدسات.