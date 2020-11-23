مدير عام المستشفيات بغزة: وقف العمليات المجدولة وبقاء الطارئة.. إمكانيات المنظومة الصحية محدودة

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غزة - دنيا الوطن

أكد الدكتور عبد السلام صباح، مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، وقف العمليات المجدولة، وبقاء العمليات الطارئة، لتوظيف كل الإمكانيات في مجابهة وباء (كورونا)، لافتاً إلى أنه تم إغلاق مؤقت للعيادات الخارجية لمدة 14 يوماً.



وقال صباح في تصريحات لإذاعة (صوت القدس): "المنظومة الصحية، تبقى إمكانياتها محدودة وهشة، في ظل الحصار على قطاع غزة، وشُح الإمكانيات لدى وزارة الصحة الفلسطينية".



وفي السياق، قال صباح: "تم عمل فحص PCR للمرضى المدخلين للمستشفيات، لمن تزيد مدة مكوثهم أكثر من 48 ساعة"، لافتاً إلى أن هناك ازدياداً مطرداً في معدل الإصابات، مما يؤثر على خدمات المستشفيات من ناحية زيادة أعداد المرضى، الذين يتم استقبالهم في مستشفيات الوزارة.



وأشار مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، إلى أن العامل الرئيسي في معالجة المرضى، هو كمية الأكسجين، والتي بدت في الحد الأقصى لها، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن وزارة الصحة تعمل على خطة من أجل توفير مواقف أخرى للخدمات، وخاصة الأكسجين.



وأوضح، أن السيطرة على زيادة أعداد المصابين، يتم من خلال وعي واتباع المواطن لإجراءات السلامة والوقاية، مؤكداً أنه تم اتخاذ قرارات وإجراءات عملية للمحافظة على الخدمات الأساسية في داخل المستشفيات، والتي ليس لها علاقة بفيروس (كورونا).



وشدد صباح على ضرورة، أن يتخذ الجميع أقصى درجات الوقاية والسلامة، وعدم الاستهتار بها، وضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.