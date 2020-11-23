البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق خدمة الطباعة الفورية لبطاقات الصراف الآلي (الخصم) في جميع فروعه

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رام الله - دنيا الوطن

أطلق البنك الإسلامي الفلسطيني، خدمة الطباعة الفورية لبطاقات الصراف الآلي (الخصم) في جميع فروعه ومكاتبه المنتشرة في محافظات الوطن، وذلك في إطار جهوده لرفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتسهيل عملية حصولهم على بطاقات البنك والتمتع بخدماتها.



وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني، عماد السعدي:آ"إن البنك يحرص على تقديم الخدمات المصرفية لعملائه بسرعة وسهولة، ومن بينها إصدار بطاقاته المرتبطة بشبكة (ماستركارد) العالمية فور طلبها من قبل العملاء في الفروع وبتصاميم مميزة تعكس الهوية الفلسطينية، مؤكداً أن البنك يواصل عمله لتوفير المزيد من المزايا والخدمات المبتكرة المتعلقة بالبطاقات مع الاستفادة مما تقدمه ماستركارد من حلول تكنولوجية متطورة، حيث يأتي ذلك ضمن الشراكة الاستراتيجية التي عقدها البنك مع شركة (ماستركارد) والتي أصبح بموجبها عضو رئيس (Principle Member) في شبكة ماستركارد العالمية وذلك بهدف تمكين عملاء البنك من الاستفادة من حلول الدفع الالكتروني وامتيازات أسلوب الحياة التي تقدمها ماستركارد حول العالم".



وبين السعدي أن خدمات البنك المتقدمة في مجال البطاقات، تتمتع أيضاً بدرجة عالية من الأمان، مشيراً في هذا الصدد إلى حصول البنك مؤخراً على شهادة الامتثال لمعايير أمن بيانات بطاقات الدفع (PCI DSS) وذلك تتويجاً لجهوده في تطبيق أفضل الممارسات والالتزام بأفضل المعايير العالمية في مجال أمن المعلومات.



وتوفر بطاقات الصراف الآلي الصادرة عن البنك الإسلامي الفلسطيني مجموعة من المزايا للعملاء، حيث يمكن من خلالها السحب النقدي اليومي لغاية 3000 دولار، والإيداع لغاية 4500 دولار أو ما يعادلهما بالعملات الأخرى يومياً من خلال شبكة الصرافات الآلية التابعة للبنك التي تدعم هذه الخدمة، كما يمكن من خلالها الاشتراك في خدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل دون الحاجة لزيارة فروع البنك، بالإضافة للشراء من خلال نقاط البيع محلياً أو عالمياً، بالإضافة لخاصية الدفع اللاتلامسي التي تمكن العملاء من إتمام عمليات الدفع بسرعة وسهولة.



ويعتبر البنك الإسلامي الفلسطيني من البنوك الرائدة في الأنشطة والخدمات المالية الإسلامية، ويعمل على الاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يوفر لعملائه الخدمات المصرفية المختلفة على مدار الساعة من خلال قنواته الرقمية المتعددة، ما يسهم في تحقيق تجربة مصرفية متميزة لهم.