شؤون فلسطينية

لليوم 14 على التوالي.. الاحتلال يُواصل عزل الأسيرة فدوى حمادة

لليوم 14 على التوالي.. الاحتلال يُواصل عزل الأسيرة فدوى حمادة
رام الله - دنيا الوطن
تواصل إدارة سجن (الدامون) الاحتلالي، عزل الأسيرة المقدسية فدوى حمادة، لليوم 14 على التوالي، بظروف قاسية ومهينة.

وأفادت مكتب إعلام الأسرى، أن إدارة سجن الاحتلال، أعادت عزل الأسيرة حمادة للمرة الثانية منذ 13 يوماً، حيث قضت سابقاً أكثر من شهرين في عزل سجن (الجلمة) برفقة الأسيرة المحرّرة جيهان حشيمة.

وأشار إعلام الأسرى إلى أن الأسيرة المقدسية، فدوى حمادة، تبلغ من العمر 34 عامًا، من بلدة صور باهر جنوبي مدينة القدس المحتلة، اعتُقلت في الثاني عشر من آب/ أغسطس عام 2017، من باب العامود في المدينة المقدسة.

واتّهمها الاحتلال بمحاولة تنفيذ عملية طعن في منطقة باب العامود، لتبدأ سلسلة من الجلسات في المحاكم الإسرائيلية، قضت أخيرًا بسجنها لمدة عشر سنوات، ودفع غرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل.

والأسيرة حمادة، متزوجة ولديها خمسة من الأطفال، أكبرهم يبلغ من العمر عشر سنوات، وأصغرهم ثلاث سنوات ونصف.

وقبل عدة شهور، تصدّت الأسيرة حمادة إلى سجّانة إسرائيلية في (الدامون) حاولت إهانة إحدى زميلاتها الأسيرات، ما أدى إلى عزلها برفقة الأسيرة المحررة جيهان حشيمة، لمدة تزيد عن السبعين يومًا.

وعانت الأسيرتان حمادة وحشيمة طوال فترة العزل السابقة من سوء المعاملة، ومن ظروف العزل في (الجلمة) ومن حرمانهما لفترة طويلة من زيارة محاميهما، وتوفير احتياجاتهما.
 
وفي العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تكرّرت الحكاية مع حمادة، لتُزجّ مجدّدًا في العزل، وحسب ما أفادت عائلة الأسيرة أن إدارة سجون الاحتلال، قررت عزلها لمدة لا تقل عن شهرين.

ويقبع ما يقارب من 41 أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظروف صعبة وقاسية.

وتتعرض الأسيرات الفلسطينيات، منذ لحظة اعتقالهن على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، للضرب والإهانة والسب والشتم؛ وتتصاعد عمليات التضييق عليهن حال وصولهن مراكز التحقيق.

وتمارس إدارة سجون الاحتلال بحقهن، كافة أساليب التحقيق، سواء النفسية منها أو الجسدية، كالضرب والحرمان من النوم والشبح لساعات طويلة، والترهيب والترويع، دون مراعاة لأنوثتهن واحتياجاتهن الخاصة.

وتقبع الأسيرات في سجن (الدامون) الذي يقع داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل السكان من الأراضي المحتلة، حيث تعاني الأسيرات الفلسطينيات فيه من ظروف قاسية وصعبة، نظراً لافتقاره لأدنى مقومات الحياة الإنسانية.

أخبار ذات صلة

الجامعة العربية و(أونروا) تدعوان الدول المانحة للالتزام بتغطية العجز المالي للرواتب

الجامعة العربية و(أونروا) تدعوان الدول المانحة للالتزام بتغطية العجز المالي للرواتب

مدير عام المستشفيات بغزة: وقف العمليات المجدولة وبقاء الطارئة.. إمكانيات المنظومة الصحية محدودة

مدير عام المستشفيات بغزة: وقف العمليات المجدولة وبقاء الطارئة.. إمكانيات المنظومة الصحية محدودة

شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق خدمة الطباعة الفورية لبطاقات الصراف الآلي (الخصم) في جميع فروعه

البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق خدمة الطباعة الفورية لبطاقات الصراف الآلي (الخصم) في جميع فروعه

رأفت: القيادة الوطنية الموحدة تتابع تشكيل لجان المقاومة وتنظيم الفعاليات لمواجهة الإجراءات الاستيطانية

رأفت: القيادة الوطنية الموحدة تتابع تشكيل لجان المقاومة وتنظيم الفعاليات لمواجهة الإجراءات الاستيطانية

محافظ سلفيت يُقرر إغلاق مديرية الحكم المحلي بالمحافظة بسبب (كورونا)

محافظ سلفيت يُقرر إغلاق مديرية الحكم المحلي بالمحافظة بسبب (كورونا)

جامعة النجاح تحصل على المرتبة الأولى آسيوياً بجائزة (التايمز) للتعليم العالي

جامعة النجاح تحصل على المرتبة الأولى آسيوياً بجائزة (التايمز) للتعليم العالي

مركز (حماية) يُدين اعتقال المواطن بنات ويُطالب بالإفراج الفوري عنه

مركز (حماية) يُدين اعتقال المواطن بنات ويُطالب بالإفراج الفوري عنه

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق خدمة الطباعة الفورية لبطاقات الصراف الآلي (الخصم) في جميع فروعه

البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق خدمة الطباعة الفورية لبطاقات الصراف الآلي (الخصم) في جميع فروعه

لليوم 14 على التوالي.. الاحتلال يُواصل عزل الأسيرة فدوى حمادة

لليوم 14 على التوالي.. الاحتلال يُواصل عزل الأسيرة فدوى حمادة

رأفت: القيادة الوطنية الموحدة تتابع تشكيل لجان المقاومة وتنظيم الفعاليات لمواجهة الإجراءات الاستيطانية

رأفت: القيادة الوطنية الموحدة تتابع تشكيل لجان المقاومة وتنظيم الفعاليات لمواجهة الإجراءات الاستيطانية

مركز (حماية) يُدين اعتقال المواطن بنات ويُطالب بالإفراج الفوري عنه

مركز (حماية) يُدين اعتقال المواطن بنات ويُطالب بالإفراج الفوري عنه

الديمقراطية في كوبا تُعزي بوفاة وزير الخارجية السوري &#34;وليد المعلم&#34;

الديمقراطية في كوبا تُعزي بوفاة وزير الخارجية السوري "وليد المعلم"

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين على الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين على الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية

تيسير خالد يدعو الحكومة لتقديم النموذج ومنع دخول بضائع المستوطنات لأسواقنا الوطنية

تيسير خالد يدعو الحكومة لتقديم النموذج ومنع دخول بضائع المستوطنات لأسواقنا الوطنية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

منوعات

نجوم (هوليود) بلا شهادات تعليمية .. تعرف عليهم

نجوم (هوليود) بلا شهادات تعليمية .. تعرف عليهم

عدوية لمحمد رمضان &#34;أنت لا تمثلني كمواطن مصري&#34;

عدوية لمحمد رمضان "أنت لا تمثلني كمواطن مصري"

لعنة (عمر وسلمى) تلاحق تامر حسني في حياته الخاصة

لعنة (عمر وسلمى) تلاحق تامر حسني في حياته الخاصة

نادين الراسي لهبة نور &#34;كان لازم خربلك عرسك&#34;

نادين الراسي لهبة نور "كان لازم خربلك عرسك"

&#34;القصد ليس القضية الفلسطينية&#34;..محمد رمضان يهاجم منتقيده

"القصد ليس القضية الفلسطينية"..محمد رمضان يهاجم منتقيده

نبيل الحلفاوي يطالب بالإنكار المغلظ لمحمد رمضان

نبيل الحلفاوي يطالب بالإنكار المغلظ لمحمد رمضان

شاهد: أحدث ظهور للثنائي المثير للجدل أحمد حسن وزينب

شاهد: أحدث ظهور للثنائي المثير للجدل أحمد حسن وزينب

شاهد: ملكة جمال لبنان تميل للتعري لتُروج السياحة في بلدها

شاهد: ملكة جمال لبنان تميل للتعري لتُروج السياحة في بلدها

فنانة تعتزل الغناء بسبب أغاني المهرجانات

فنانة تعتزل الغناء بسبب أغاني المهرجانات

هالة صدقي تشعل السوشال ميديا بصورة على متن يخت

هالة صدقي تشعل السوشال ميديا بصورة على متن يخت

عربي

السعودية تطالب بأن تكون جزءاً من أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

السعودية تطالب بأن تكون جزءاً من أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

علاء مبارك يغيظ مسؤول إسرائيلي: سيبك من صورة محمد رمضان وتعال نتذكر انتصارات أكتوبر

علاء مبارك يغيظ مسؤول إسرائيلي: سيبك من صورة محمد رمضان وتعال نتذكر انتصارات أكتوبر

شاهد: تراشق إعلامي بين أحمد موسى وأفيخاي أدرعي بسبب صورة محمد رمضان

شاهد: تراشق إعلامي بين أحمد موسى وأفيخاي أدرعي بسبب صورة محمد رمضان

وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو التقى سرًا بن سلمان في السعودية أمس الأحد

وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو التقى سرًا بن سلمان في السعودية أمس الأحد