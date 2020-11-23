جامعة النجاح تحصل على المرتبة الأولى آسيوياً بجائزة (التايمز) للتعليم العالي

أعلن رئيس جامعة النجاح الوطنية، ماهر النتشة، اليوم الاثنين، عن حصول الجامعة على المرتبة الأولى آسيوياً لجائزة (التايمز) للتعليم العالي (أوسكار).





وقال النتشة في مؤتمر صحفي أقيم في الجامعة: إن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات كثيرة، حصلت عليها الجامعة خلال العام 2020، مشيراً إلى أنها حصلت على مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية المختلفة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.





وأضاف، أن هذه الجائزة، تصدر عن أهم المؤسسات وهي (تايمز هاير اديوكيشن) وكانت هذه المؤسسة، بدأت بطرح جائزة التميز قبل 15 عاماً في بريطانيا، وكانت مقتصرة على الجامعات البريطانية.





ولفت إلى أن الجائزة، تبنى على 10 محاور، أهمها: استراتيجيات التعليم والتعلم، والقيادة المتميزة، والابتكار التكنولوجي، والتأثير الإقليمي والمجتمعي.

رام الله - دنيا الوطن