مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين على الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، اليوم الاثنين، مركبات المواطنين على الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس لـ (وفا): إن مستوطنين، هاجموا مركبات المواطنين بالعصي، الأمر الذي شكل حالة من الهلع والخوف لديهم، وألحق أضراراً في بعض المركبات، وذلك على طريق نابلس قلقيلية، بالقرب من مدخل مستوطنة (يتسهار)، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف، أن المستوطنين، يعترضون المركبات، ويهاجمونها بالعصي، وهذا أسلوب جديد من إرهاب المستوطنين، الذي يستهدفون كل ما هو فلسطيني.