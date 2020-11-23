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الحوثيون يُعلنون استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ "مجنح"

الحوثيون يُعلنون استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ "مجنح"
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، في تغريدة عبر حسابه على (تويتر): "تم استهداف محطة توزيع شركة أرامكو في مدينة جدة السعودية، المطلة على البحر الأحمر".

وأضاف سريع: "إن الهجوم تم بصاروخ مجنح من نوع (قدس 2) وأن الإصابة كانت دقيقة جداً، وأن سيارات الإسعاف والإطفاء هرعت إلى المكان المستهدف"، بحسب ما جاء على موقع (الجزيرة نت).

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في تغريدة أخرى: "إن استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة، جاء رداً على ما سماه استمرار الحصار والعدوان، داعياً الشركات الأجنبية والعاملين فيها إلى الابتعاد عن الأماكن الحيوية، وحذر من تواصل العمليات في العمق السعودي".

ولم يصدر عن السلطات السعودية، حتى الآن، أي تأكيد فوري أو نفي، لإعلان جماعة الحوثي.

وكانت جماعة الحوثي، هددت في وقت سابق من هذا الشهر، باتخاذ خطوات عسكرية تصعيدية، ضد السعودية، خلال الأيام المقبلة، رداً على استمرار ما وصفته بالعدوان الظالم، والتصعيد العسكري المستمر من التحالف السعودي- الإماراتي، الذي تقوده الرياض.

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