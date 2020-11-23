تيسير خالد يدعو الحكومة لتقديم النموذج ومنع دخول بضائع المستوطنات لأسواقنا الوطنية

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رام الله - دنيا الوطن

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، الجهات المعنية في وزارات وإدارات السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد الوطني الى تقديم المثل النموذج في المقطعة ومنع دخول البضائع الاسرائيلية وبخاصة منتجات المستوطنات المستوطنات الى الاسواق الفلسطينية وفرض قيود مشددة على عمل وكالات استيراد المنتجات الاسرائيلية في فلسطين، وخاصة تلك التي لها بديل وطني كالخضار والفواكه والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية ومنتجات الألبان والادوية وغيرها، خطوة جادة على طريق تشجيع الصناعة الوطنية والمنتج الوطني وخلق فرص عمل لعشرات آلاف الفلسطينيين العاطلين عن العمل.



وجاء ذلك، تعقيباً على دعوة وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، دول أوروبا إلى عدم إدخال منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى أسواقها، باعتبارها نتنج في مستوطنات غير شرعية بنتها اسرائيل خلافا للقانون في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران عام 1967.



وجدد خالد دعوته للقوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية من أحزاب وفصائل ونقابات عمالية واتحادات مهنية وجماهيرية ومنظمات مجتمع مدني على اختلافها الى التحرر من البلادة الروتينية وثقافة البيانات والزج بطاقاتها في اتجاهين أولهما الضغط على الحكومة ووزاراتها وإداراتها المعنية ودفعها الى التصرف بمسؤولية وتقديم النموذج لحكومات دول العالم بتفعيل قرار بقانون رقم (4) لسنة (2010) بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات وما يترتب على ذلك من التزامات واضحة وصريحة حددها القانون بدقة وتفصيل وثانيهما شن حملة مقاطعة من بيت الى بيت لجميع المنتجات الاسرائيلية وفي الصدارة منها منتجات المستوطنات، وتحويل المقاطعة الى ثقافة يومية متداولة بالأوساط الرسمية والأهلية الفلسطينية.