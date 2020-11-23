عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية، تحت حماية قوات الاحتلال الخاصة.



وأفادت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال، أغلقت باب المغاربة للفترة الصباحية، بعد اقتحام 120 مستوطناً باحات المسجد الأقصى المبارك، بينهم 65 سائحاً وطلاب معاهد دينية متطرفة.



وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين، أدوا طقوساً دينية وتلمودية استفزازية، خلال جولاتهم التي تركزت في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، وبالقرب من مصلى باب الرحمة.



وتأتي اقتحامات المستوطنين، ضمن جولات دورية يقوم بها قطعان المستوطنين، تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.



وكانت قوات الاحتلال قد مددت للمستوطنين نصف ساعة إضافية، ضمن اقتحامات الفترة المسائية، لتصبح ما بين الساعة 12:30 حتى الساعة 2:00 بدلاً من الساعة 1:30.



وفي سياق متصل، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب المسجد الأقصى الشمالية، حيث دققت في هويات المصليين الداخلين للمسجد على باب حطة.



وشهد عدد من أبواب المسجد الأقصى ذات الإجراءات، ودققت في هويات المصلين، وعرقلت قوات الاحتلال دخول مجموعة نساء من الضفة الغربية، خلال دخولهم المسجد الأقصى.



وكانت جماعات الهيكل قد طالبت قوات الاحتلال تشديد قبضتها والتصدي للمرابطين ومعاقبتهم وإبعادهم عن القدس، لافتة إلى ضرورة استغلال الدعم الأمريكي للمواقف الإسرائيلية والدفع باتجاه العديد من المشاريع التهويدية.



وتتواصل الدعوات لعموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل وأهالي القدس، ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية، إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين والمرابطين، إفشال لمخططات المستوطنين.