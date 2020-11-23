شؤون فلسطينية

الكيلة: نسعى لإنشاء هيئة غذاء ودواء فلسطينية بدعم من إندونيسيا

الكيلة: نسعى لإنشاء هيئة غذاء ودواء فلسطينية بدعم من إندونيسيا
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، أن فلسطين، تسعى لإنشاء وتأسيس هيئة غذاء ودواء فلسطينية، بدعم من هيئة الغذاء والدواء الإندونيسية.

جاء ذلك، خلال افتتاح وزيرة الصحة، دورة تدريبية لرفع قدرات طاقم وزارة الصحة في مجال الرقابة على الغذاء والدواء، بتنظيم من هيئة الغذاء والدواء الإندونيسية، اليوم الاثنين.

وقالت الكيلة: "إن هذه الدورة، تأتي كخطوة أولى لإنشاء هيئة غذاء ودواء فلسطينية، بدعم من إندونسيا"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأثنت على العلاقات العميقة التي تربط فلسطين بإندونيسيا، ودعم جاكارتا لفلسطين في مختلف النواحي، السياسية والاقتصادية والصحية، وغيرها.

واستعرضت وزيرة الصحة الوضع في فلسطين، وتضييقات الاحتلال على المواطنين، والوضع الوبائي في ظل تفشي فيروس (كورونا).

وأكدت أن استراتيجية الحكومة هي الانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي، والاستمرار في بناء المؤسسات، معتبرة تأسيس هيئة دواء وغذاء فلسطينية، لبنة مهمة لبناء مؤسسات الدولة.

وشارك في افتتاح الدورة، مدير عام شؤون آسيا وأفريقيا والباسفيك في وزارة الخارجية الإندونيسية، عبد القادر الجيلاني، ورئيسة هيئة الغذاء والدواء الإندونيسية بني لوكيتو، وطاقم من وزارتي خارجية فلسطين وإندونيسيا، ووكيل وزارة الصحة المكلف، د. وائل الشيخ، ورئيس وحدة التعاون الدولي، ماريا الأقرع، ومدير عام ديوان الوزيرة، علي عبد ربه، ومدير عام الصيدلة، عاطف أبو صفط.

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