9 وفيات و1558 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة في فلسطين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 83.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 15.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.



وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الاثنين، أنه تم تسجل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية (4 مواطنين 58، 60، 72، 76 عاماً من محافظة الخليل، ومواطنة 85 عاماً من أريحا)، و4 حالات وفاة في قطاع غزة.



وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 319 حالة في الضفة الغربية (الخليل 25، جنين 36، نابلس 109، طولكرم 32، سلفيت 14، قلقيلية 13، رام الله والبيرة 81، أريحا 9)، قطاع غزة 198.



وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 1558 إصابة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (138)، محافظة نابلس (178)، محافظة بيت لحم (135)، محافظة قلقيلية (56)، محافظة رام الله والبيرة (84)، جنين (88)، أريحا والأغوار (17)، سلفيت (53)، طولكرم (56)، طوباس (30)، قطاع غزة (689)، ضواحي القدس (28).



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 52 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.



التقرير الوبائي حول فيروس (كورونا) في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، الاثنين: 23/11/2020



الإصابات الجديدة



• مدينة القدس: لا معطيات جديدة.



• المحافظات الشمالية: 869.



• المحافظات الجنوبية: 689.



حالات التعافي الجديدة



• مدينة القدس: لا معطيات جديدة.



• المحافظات الشمالية: 319.



• المحافظات الجنوبية: 198.



حالات الوفاة الجديدة



• مدينة القدس: لا معطيات جديدة.



• المحافظات الشمالية: 5.



• المحافظات الجنوبية: 4.



عدد الفحوصات: 7189.