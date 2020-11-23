دولي

بدء محاكمة ساركوزي بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ

بدء محاكمة ساركوزي بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ
رام الله - دنيا الوطن
يمثل الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، أمام المحكمة، الاثنين، بتهمة محاولة رشوة قاض، واستغلال النفوذ.

ووفق الادعاء، فإن ساركوزي عرض على القاضي جيلبرت أزيبرت، الحصول على وظيفة مرموقة في موناكو، مقابل معلومات سرية حول تحقيق في مزاعم بأن ساركوزي قبل أموالاً من وريثة لوريال ليليان بيتينكور، لحملته الرئاسية عام 2007.

ونفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفات في جميع التحقيقات ضده، حسبما ذكرت وكالة (رويترز).

وقام المحققون منذ عام 2013 بمراقبة الاتصالات الهاتفية بين ساركوزي ومحاميه تييري هرتزوج، أثناء تحقيقهم في مزاعم تمويل ليبي في حملة ساركوزي عام 2007.

وعلم المحققون خلال ذلك، أن ساركوزي ومحاميه، كانا يتواصلان باستخدام هواتف محمولة مسجلة بأسماء مستعارة.

ووفق ممثلي الادعاء، فإن عمليات التنصت كشفت أن ساركوزي وهرتزوغ، ناقشا في مناسبات متعددة الاتصال بأزيبرت، قاضي محكمة النقض، والمطلع بشكل جيد على تحقيق بيتنكور.

ويؤكد ممثلو الادعاء، أن ساركوزي عرض مساعدة أزيبرت في الحصول على وظيفة في موناكو، مقابل الحصول على مساعدة من داخل المحكمة، وهو ما نفاه ساركوزي الذي قال لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية هذا الشهر إن"السيد أزيبرت لم يحصل مطلقاً على الوظيفة في موناكو".

ويحاكم هرتزوغ وأزيبرت مع ساركوزي بتهمة الفساد، واستغلال النفوذ، ويواجه الثلاثة عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات، وغرامات باهظة في حالة إدانتهم.

ويعتبر ساركوزي وحزبه الذي يمثّل يمين الوسط منذ سنوات، أن التحقيقات ضد الرئيس السابق ذات دوافع سياسية.

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