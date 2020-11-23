إغلاق العيادات الخارجية بمستشفيات القطاع ابتداءً من الثلاثاء حتى إشعار آخر

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن أنه سيتم إغلاق العيادات الخارجية، في جميع مستشفيات قطاع غزة، ابتداءً من يوم الثلاثاء، حتى إشعار آخر.



وكانت وزارة الصحة، بغزة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، تسجيل أربع وفيات و689 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين المواطنين الفلسطينيين في مختلف مناطق القطاع.