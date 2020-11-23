علاء مبارك يغيظ مسؤول إسرائيلي: سيبك من صورة محمد رمضان وتعال نتذكر انتصارات أكتوبر

رام الله - دنيا الوطنغرد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، ساخرًا، من المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بعد نشره لصورة الفنان محمد رمضان مع فنان إسرائيلي.وقال علاء مبارك عبر حسابه بموقع (تويتر): "سيبك من الصورة دي دلوقتي يأفيخاي، وتعال نتذكر أجمل انتصارات أكتوبر وخير أجناد الأرض"، في إشارة لتذكير الإسرائيليين بهزيمتهم خلال حرب 1973 على أيدي الجيش المصري، والقوات العربية.يذكر أن أدرعي نشر صورة محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي، التي أثارت جدلاً وضجة كبيرة علي مواقع التواصل الأيام الماضية، وعلق عيها قائلًا: "ما أجمل الفن والموسيقي والسلام، الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومير أدام في دبي".