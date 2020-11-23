شاهد: تراشق إعلامي بين أحمد موسى وأفيخاي أدرعي بسبب صورة محمد رمضان

الحساب المفبرك

رام الله - دنيا الوطناستنكر الإعلامي المصري، أحمد موسى، تغريدة المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، التي نشر فيها حديثاً لحساب باسم الإعلامي أحمد موسى، يهاجم فيه إيران و(حماس) ويدعم إسرائيل.وأكد الإعلامي المصري، في برنامجه (على مسؤوليتي) عبر قناة (صدى البلد)، أنه ليس لديه حساب في (تويتر)، ولبرنامجه صفحة رسمية في (فيسبوك) فقط، مشيراً إلى أنه لا يعتبر إسرائيل "دولة"، وينظر إليها كـ "كيان عدو".ولفت موسى إلى أنه من "الممكن" أن تكون إسرائيل، قد أنشأت هذا الحساب "الوهمي" باسمه، لاستغلال اسمه وشهرته.وشدد موسى على معرفة حقيقة صورة الفنان المصري محمد رمضان، مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي بالإمارات.وتوجه المتحدث الإسرائيلي لأحمد موسى بالقول: "سيد أحمد موسى الكريم! الخطأ ليس خطئي، إن كان هناك من ينتحل اسمك على تويتر".وأضاف: "هدف التغريدة كان الإشادة بالكلام المكتوب، الذي يعزز التلاقي، ويدعم أسس السلام بين إسرائيل ودول المنطقة"، معتبرًا أن رد موسى "مغال".