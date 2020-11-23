الأردن: مسحات (كورونا) ملقاة في الشارع والصحة تفتح تحقيقاً

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رام الله - دنيا الوطن

قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، ومسؤول ملف (كورونا) في الأردن، الدكتور وائل الهياجنة، إن الوزارة فتحت تحقيقاً، حول وجود عينات (PCR) ملقاة في الشارع، عند دوار المشاغل في منطقة طارق بالعاصمة عمان.



وأوضح، أن العينات التي عُثر عليها، هي مسحات أنفية غير مستعملة ومنتهية الصلاحية غير صالحة للاستعمال، بحسب (جفرا نيوز) الأردني.



وأشار الهياجنة إلى أن هذه المسحات لها مدة صلاحية، وهي من المسحات منتهية المدة، وغير المستعملة.