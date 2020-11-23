غانتس: نجحنا في ردع حماس بشكلٍ كبير

وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس: إن جيشه نجح في ردع حركة (حماس) في قطاع غزة بشكلٍ كبير وعلى مستوى عالٍ.



ووفق ما صحيفة (يديعوت أحرونوت) فقد أكد غانتس، أن عملية إطلاق الصواريخ الأخيرة، لم تكن من (حماس)، وهو ما يخالف حديث مصادر عسكرية، أن الصواريخ التي أطلقت على أسدود في الأسابيع القليلة الماضية بأنها لحماس، وأطلقت بالخطأ.



وادعى أن الجيش يرد على كل حادث، رغم أنه كان هناك قرار بتأجيل الرد على إطلاق الصواريخ على أسدود لأسباب خاصة به.



وفيما يتعلق بفشل القبة الحديدية في التصدي للصواريخ، قال غانتس "إنها أفضل نظام دفاعي في العالم، وأنه يعمل بمعدلات اعتراض عالية جدًا".