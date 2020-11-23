دولي

غانتس: نجحنا في ردع حماس بشكلٍ كبير

غانتس: نجحنا في ردع حماس بشكلٍ كبير
وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس: إن جيشه نجح في ردع حركة (حماس) في قطاع غزة بشكلٍ كبير وعلى مستوى عالٍ.

ووفق ما صحيفة (يديعوت أحرونوت) فقد أكد غانتس، أن عملية إطلاق الصواريخ الأخيرة، لم تكن من (حماس)، وهو ما يخالف حديث مصادر عسكرية، أن الصواريخ التي أطلقت على أسدود في الأسابيع القليلة الماضية بأنها لحماس، وأطلقت بالخطأ.

وادعى أن الجيش يرد على كل حادث، رغم أنه كان هناك قرار بتأجيل الرد على إطلاق الصواريخ على أسدود لأسباب خاصة به.

وفيما يتعلق بفشل القبة الحديدية في التصدي للصواريخ، قال غانتس "إنها أفضل نظام دفاعي في العالم، وأنه يعمل بمعدلات اعتراض عالية جدًا".

أخبار ذات صلة

بدء محاكمة ساركوزي بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ

بدء محاكمة ساركوزي بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ

ما هو لقاح (أسترازينيكا) للوقاية من فيروس (كورونا)؟

ما هو لقاح (أسترازينيكا) للوقاية من فيروس (كورونا)؟

قتلى وجرحى في عملية طعن داخل كنيسة بكاليفورنيا

قتلى وجرحى في عملية طعن داخل كنيسة بكاليفورنيا

كورونا عالمياً: نحو مليون و394 ألف وفاة و58 مليوناً و986 ألف إصابة

كورونا عالمياً: نحو مليون و394 ألف وفاة و58 مليوناً و986 ألف إصابة

مشروع مشترك بين أحد أفراد العائلة الحاكمة الإماراتية ووزير إسرائيلي

مشروع مشترك بين أحد أفراد العائلة الحاكمة الإماراتية ووزير إسرائيلي

إيران تعلن دخولها مرحلة جديدة من تخصيب اليورانيوم

إيران تعلن دخولها مرحلة جديدة من تخصيب اليورانيوم

على ثلاث مراحل.. فرنسا تعتزم بدء تخفيف قيود الحجر الصحي

على ثلاث مراحل.. فرنسا تعتزم بدء تخفيف قيود الحجر الصحي

بريطانيا: تسجيل 18662 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

بريطانيا: تسجيل 18662 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

حركة المقاطعة (BDS) تدين تصريحات وزير الخارجية البحرينية

حركة المقاطعة (BDS) تدين تصريحات وزير الخارجية البحرينية

حنا عيسى: الاحتلال يُسابق الزمن في بناء المستوطنات

حنا عيسى: الاحتلال يُسابق الزمن في بناء المستوطنات

الخارجية الفلسطينية: يتم التنسيق مع الأردن لحماية المسجد الأقصى من انتهاكات الاحتلال

الخارجية الفلسطينية: يتم التنسيق مع الأردن لحماية المسجد الأقصى من انتهاكات الاحتلال

النائب العام بغزة ورئيس وحدة التنسيق الفصائلي يؤكدان على تعزيز الإجماع الوطني وسيادة القانون

النائب العام بغزة ورئيس وحدة التنسيق الفصائلي يؤكدان على تعزيز الإجماع الوطني وسيادة القانون

رئيس مؤسسة (الضمير) يُسلم النائب العام بغزة تقرير تجمّع المؤسسات المدنية الرقابي

رئيس مؤسسة (الضمير) يُسلم النائب العام بغزة تقرير تجمّع المؤسسات المدنية الرقابي

وزارة الاقتصاد الوطني ترخص 8 مصانع وتوفر 300 فرصة عمل

وزارة الاقتصاد الوطني ترخص 8 مصانع وتوفر 300 فرصة عمل

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة الاثنين

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة الاثنين

إغلاق عدة مدارس وشعب صفية في جنين بسبب (كورونا)

إغلاق عدة مدارس وشعب صفية في جنين بسبب (كورونا)

منوعات

&#34;القصد ليس القضية الفلسطينية&#34;..محمد رمضان يهاجم منتقيده

"القصد ليس القضية الفلسطينية"..محمد رمضان يهاجم منتقيده

نبيل الحلفاوي يطالب بالإنكار المغلظ لمحمد رمضان

نبيل الحلفاوي يطالب بالإنكار المغلظ لمحمد رمضان

شاهد: أحدث ظهور للثنائي المثير للجدل أحمد حسن وزينب

شاهد: أحدث ظهور للثنائي المثير للجدل أحمد حسن وزينب

شاهد: ملكة جمال لبنان تميل للتعري لتُروج السياحة في بلدها

شاهد: ملكة جمال لبنان تميل للتعري لتُروج السياحة في بلدها

فنانة تعتزل الغناء بسبب أغاني المهرجانات

فنانة تعتزل الغناء بسبب أغاني المهرجانات

هالة صدقي تشعل السوشال ميديا بصورة على متن يخت

هالة صدقي تشعل السوشال ميديا بصورة على متن يخت

شاهد: معلومات لا تعرفها عن بطلة (الهيبة)

شاهد: معلومات لا تعرفها عن بطلة (الهيبة)

شاهد: نسرين طافش تستعرض نفسها بالطائرة وتُقلد ياسمين صبري

شاهد: نسرين طافش تستعرض نفسها بالطائرة وتُقلد ياسمين صبري

شاهد: دنيا بطمة من غرفة الولادة..وزوجها يقص الحبل السري

شاهد: دنيا بطمة من غرفة الولادة..وزوجها يقص الحبل السري

زوجة الفيشاوي تدافع عن ياسمين صبري&#34;إحنا الجمال والجدعنة&#34;

زوجة الفيشاوي تدافع عن ياسمين صبري"إحنا الجمال والجدعنة"

عربي

البحوث الفلكية المصرية: البلاد آمنة وليست في حزام الزلازل

البحوث الفلكية المصرية: البلاد آمنة وليست في حزام الزلازل

وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله

وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله

مصر: استقرار بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

مصر: استقرار بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

المغرب يسجل انخفاضاً نسبياً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

المغرب يسجل انخفاضاً نسبياً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)