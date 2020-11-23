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شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: يتم التنسيق مع الأردن لحماية المسجد الأقصى من انتهاكات الاحتلال

الخارجية الفلسطينية: يتم التنسيق مع الأردن لحماية المسجد الأقصى من انتهاكات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، على أنّها تتابع باهتمام كبير على كافة المستويات، التصعيد الحاصل باستهداف دولة الاحتلال، ومؤسساتها، والجمعيات الاستيطانية التهويدية المتطرفة، للأقصى وباحاته، سواء من خلال تصعيد الاقتحامات اليومية المتواصلة، والدعوات العلنية لحشد المزيد من المشاركين فيها، وأداء طقوس تلمودية في باحاته.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "إنّ الاحتلال يتعمد فعل ذلك في وقت يتعرض فيه الفلسطينيون لأبشع أشكال العقوبات والتصفيات العنصرية، لإعاقة وصولهم إلى المسجد، بما في ذلك الاعتقالات، والإبعادات، وسحب الهويات، واحتجازها، ونشر الحواجز في وجه المصلين.

وأضافت: "أنّها تقوم بتنسيق جهودها لحماية المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات دولة الاحتلال المتواصلة، مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، وهو ما تم بحثه والتنسيق بشأنه في الاجتماع الأخير بين وزيري خارجية البلدين الشقيقين، الذي عقد الأسبوع الماضي في عمان".

وأوضحت أنّها تنظر بخطورة بالغة لهذا التصعيد، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية الراهنة لإدارة ترامب، داعية أبناء شعبنا والأمتين العربية والإسلامية إلى التعامل بكل جدية مع تلك التهديدات.

كما طالبت في ختام بيانها، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي، بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المقدسات المسيحية، والإسلامية، وفي مقدمتها الأقصى، وهو ما يتطلب أيضاً دوراً فاعلاً وجدياً من (يونسكو) والمنظمات الأممية المختصة؛ للإيفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها، تجاه مبادئها وقراراتها ذات الصلة.

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