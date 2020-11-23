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شؤون فلسطينية

النائب العام بغزة ورئيس وحدة التنسيق الفصائلي يؤكدان على تعزيز الإجماع الوطني وسيادة القانون

النائب العام بغزة ورئيس وحدة التنسيق الفصائلي يؤكدان على تعزيز الإجماع الوطني وسيادة القانون
رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب العام بغزة، المستشار ضياء الدين المدهون، خلال اجتماعه مع رئيس وحدة التنسيق الفصائلي بوزارة الداخلية، المقدم حقوقي محمد ابو جلمبو، على تعزيز التوافق على الإجماع الوطني، والامتثال لسيادة القانون، وإنفاذ القرارات القضائية، وإجراءات النيابة العامة بحق العابثين بأمن المواطنين، والحرص على السلم الأهلي؛ في سبيل تعزيز الاستقرار المجتمعي، وتمتين الجبهة الداخلية، وتوطيد العلاقة بين المؤسسة الرسمية، وفصائل المقاومة.

وناقش اللقاء، قضايا إطلاق النار، والتعميم على التشدد بضبط السلاح من أيدي العابثين، ورفع الغطاء التنظيمي عنهم وتسليمهم لجهات إنفاذ القانون، وتعزيز الشراكة مع كافة الفصائل على أعلى المستويات، وتعزيز الحاضنة الشعبية، وحماية الحقوق والحريات، وبسط سيادة القانون على الجميع.


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