الصحة بغزة: 4 وفيات و689 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، تسجيل 4 حالات وفاة و689 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و198حالة تعاف، بعد إجراء 2578 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت الصحة، أن إجمالي تراكمي للمصابين 15457 اصابة، وإجمالي الحالات النشطة 6004 حالات، وإجمالي المتعافين 9384 حالة، فيما إجمالي الوفيات 69 حالة وفاة.



وبينت، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 268 حالة، فيما إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 92 حالة.