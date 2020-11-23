وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو التقى سرًا بن سلمان في السعودية أمس الأحد

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الموساد، يوسي كوهين، توجها إلى المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، والتقيا ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ووزير الخارجية، الأمريكي مايك بومبيو.



وقال موقع (واللا): إن نتنياهو وكوهين، هما ركاب الطائرة الغامضة، التي أقلعت أمس الأحد من مطار بن غوريون إلى المملكة العربية السعودية، بالتوازي مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للمملكة، ولقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.



بدورها، قالت صحيفة (يديعوت احرنوت): إن الطائرة التي هبطت في السعودية، هي طائرة تابعة لشركة (غلف ستريم 4) تابعة لرجل أعمال إسرائيلي، واستخدمها نتنياهو في الماضي عدة مرات لاجتماعات عمل في الخارج، كما أنها الطائرة التي كان من المفترض، أن تُقل عائلة نتنياهو لحضور حفل توقيع "اتفاقيات إبراهيم" في واشنطن، لكن في النهاية، ألغيت الرحلة على متن الطائرة الخاصة، وأقلع نتنياهو على متن طائرة العال مع أعضاء آخرين من الوفد المرافق له، وفي العام الماضي، أقلع نتنياهو على متن هذه الطائرة؛ لحضور اجتماع عمل مع الرئيس بوتين في روسيا



ووفقاً للصحيفة، فإن الرحلة الغامضة إلى السعودية، تأتي في ظل القضايا الساخنة في الشرق الأوسط، فمن ناحية، اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان، ومن ناحية أخرى، تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في مهاجمة إيران قبل نهاية فترة ولايته.