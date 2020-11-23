إغلاق عدة مدارس وشعب صفية في جنين بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ جنين، أكرم الرجوب، اليوم الاثنين، إغلاق عدة مدارس في المحافظة، بسبب تسجيل إصابات بفيروس (كورونا) بين الطلبة والمعلمين فيها.



وقال الرجوب: إن قرار الإغلاق، يأتي بسبب ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في المحافظة إلى ما يزيد عن 500 حالة، داعياً المواطنين إلى عدم الاستهتار، والتقيد بشروط السلامة العامة.



من ناحيتها، أوضحت مديرة تربية جنين، سلام الطاهر، أنه تقرر إغلاق مدرسة الخنساء للبنات، اعتبارًا من صباح اليوم الإثنين ولمدة 14 يومًا، إضافة إلى إغلاق مدارس بلدة برطعة المعزولة خلف جدار الفصل العنصري، جنوب غرب جنين، إبتداءً من صباح اليوم، حتى صباح يوم الأربعاء المقبل.



من جانبه، قال مدير تربية قباطية، محمد زكارنة، إنه تقرر إغلاق مدرسة بنات عجة الثانوية لمدة 48 ساعة، ابتداءً من اليوم، وإغلاق 3 شعب صفية في المدرسة العربية الأميركية، ومدرسة رابا، وشعبة صفية في مدرسة بنات عرابة الثانوية، لمدة 48 ساعة.