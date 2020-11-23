شاهد لحظة انقلاب دبابة إسرائيلية في الأغوار الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
انقلبت دبابة إسرائيلية، أمس الأحد، في منطقة الأغوار الشمالية، دون أن يتسبب الحادث بإصابات بين صفوف جنود الاحتلال.
ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للدبابة، التي انقلبت عندما كان سائقها يصعد بها إلى شاحنة للنقل العسكري.
انقلبت دبابة إسرائيلية، أمس الأحد، في منطقة الأغوار الشمالية، دون أن يتسبب الحادث بإصابات بين صفوف جنود الاحتلال.
ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للدبابة، التي انقلبت عندما كان سائقها يصعد بها إلى شاحنة للنقل العسكري.
التعليقات