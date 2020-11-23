قتلى وجرحى في عملية طعن داخل كنيسة بكاليفورنيا

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رام الله - دنيا الوطن

قتل شخصان وأصيب 5 أشخاص على الأقل بجروح متفاوتة، وذلك جراء عملية طعن وقعت داخل كنيسة في مدينة سان خوسيه بكاليفورنيا، حيث اعتقلت الشرطة مشتبه به في العملية.



أعلنت شرطة مدينة سان خوسيه الأميركية، عن مقتل شخصين جراء عملية طعن، في كنيسة بكاليفورنيا، وإصابة عدة أشخاص بجروح خطيرة.



وأوضحت الشرطة، أنه لم يكن هناك قداس في الكنيسة في وقت العملية، مضيفة "لقد تم إحضار مجموعة من المشردين إلى الكنيسة لإيوائهم من البرد".



وقال عمدة المدينة سام ليكاردو، في تغريدة "قلوبنا مع عائلات أفراد المجتمعين، اللذين استسلما متأثرين بجروح طعنة في هجوم على كنيسة غريس المعمدانية بوسط المدينة".