وزيرة الصحة: مجلس الوزراء يُناقش اليوم الإغلاق الجزئي لجميع المحافظات الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة: إن مجلس الوزراء، سيناقش اليوم، خلال اجتماعه، امكانية اتخاذ إجراءات مشابهة للإجراءات التي اتخذت في نابلس.



وذكرت الكيلة لإذاعة (صوت فلسطين) أن مجلس الوزراء، سيناقش اليوم، اتخاذ إجراءات مماثلة للإجراءات المتخذة في محافظة نابلس بإغلاق يومي الجمعة والسبت إغلاقاً شاملاً، ومن الـ 7 مساء حتى الـ 6 صباحاً يومياً في باقي محافظات الوطن، وسيتم الإعلان عن أي جديد مساء اليوم.



