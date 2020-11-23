دولي

كورونا عالمياً: نحو مليون و394 ألف وفاة و58 مليوناً و986 ألف إصابة

كورونا عالمياً: نحو مليون و394 ألف وفاة و58 مليوناً و986 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
أشارت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، حتى صباح اليوم الاثنين، إلى أن عدد الوفيات، جراء الإصابة بالفيروس، بلغ نحو مليون و394 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها أكثر من 58 مليوناً و986 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 40 مليوناً و768 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 218 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم يوم أمس الأحد، تراجعاً ملحوظاً، مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الإصابات الجديدة وعدد الوفيات، حيث سجلت 489 ألفاً و12 إصابة جديدة مكتشفة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 7,409 حالات وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (866 وفاة)، وإيطاليا (562 وفاة)، والمكسيك (550 وفاة)، والهند (510 وفيات)، ومن الشرق الأوسط إيران (475 وفاة).

كما أشارت البيانات إلى أن الدول الخمس عالمياً التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (136,627 إصابة)، والهند (44,404 اصابات)، وإيطاليا (28,337 إصابة)، وروسيا (24,581 إصابة)، وبريطانيا (18,662 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، حيث أوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الاثنين الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (262,696 وفاة)، والبرازيل (169,197 وفاة)، والهند (133,773 وفاة)، والمكسيك (101,676 وفاة)، وبريطانيا (55,024 وفاة).

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