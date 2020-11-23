طالع الأسماء: كشوفات التنسيقات المصرية للسفر غدًا عبر (معبر رفح)
غزة - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح) غداً الثلاثاء، حيث عليهم التواجد الساعة 4:00 فجراً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
ووفق موقع وزارة الداخلية بغزة، شددت الهيئة على المسافرين الواردة أسماؤهم في الكشف، إجراء فحص (كورونا) اليوم الاثنين بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً في المراكز المعلن عنها في جميع المحافظات، حيث أن الفحص شرط أساسي للسفر.
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح) غداً الثلاثاء، حيث عليهم التواجد الساعة 4:00 فجراً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
ووفق موقع وزارة الداخلية بغزة، شددت الهيئة على المسافرين الواردة أسماؤهم في الكشف، إجراء فحص (كورونا) اليوم الاثنين بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً في المراكز المعلن عنها في جميع المحافظات، حيث أن الفحص شرط أساسي للسفر.
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