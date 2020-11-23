طالع الأسماء: كشوفات التنسيقات المصرية للسفر غدًا عبر (معبر رفح)

غزة - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح) غداً الثلاثاء، حيث عليهم التواجد الساعة 4:00 فجراً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.ووفق موقع وزارة الداخلية بغزة، شددت الهيئة على المسافرين الواردة أسماؤهم في الكشف، إجراء فحص (كورونا) اليوم الاثنين بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً في المراكز المعلن عنها في جميع المحافظات، حيث أن الفحص شرط أساسي للسفر.