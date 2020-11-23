البحوث الفلكية المصرية: البلاد آمنة وليست في حزام الزلازل

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رام الله - دنيا الوطن

كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر جاد القاضي، عن أسباب تكرار الهزات خلال الآونة الأخيرة، موضحا أنها تحدث بشكل يومي في البلاد.



وذكر القاضي، وفق ما نقلت (بوابة أخبار اليوم) أن "مصر آمنة ولم تدخل حزام الزلازل كما يروج البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي".



وأشار إلى أن الأسباب الحقيقية وراء كثرة الإعلان عن الهزات، يرجع إلى تقدم الإمكانيات الفنية للمعهد والتي أصبحت الأجهزة فيه ترصد أصغر الزلازل وتقوم الشبكة القومية للزلازل بتسجيلها، ويتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام.



وبحسب البوابة، فقد سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، 3 هزات أرضية خلال 10 أيام، الأولى وقعت يوم 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، والثانية يوم 18 نوفمبر بقوة 3.0 درجة، والثالثة أمس الأحد بمنطقة الدلتا بقوة 3.5 درجة.