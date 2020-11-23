الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة





وفي قلقلية، اندلعت أمس مواجهات عنيفة بين شبّان وقوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص صوب الشبان.



وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بيت الشهيد مصباح أبو صبيح في كفر عقب شمال القدس، رغم أن البيت مغلق منذ أربع سنوات، بقرار من سلطات الاحتلال بعد استشهاد أبو صبيح وتنفيذه عملية بطولية.



واعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محمد نجيب، أثناء توجه إلى عمله، علماً أنه من سكان البلدة القديمة في مدينة القدس.



ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.



رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الاثنين الموافق 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، حملة مداهمات واعتقالات، طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.في مدينة رام الله: ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم بلدة كفر نعمة غرب رام الله، واعتقلت كلًا من: صالح عطايان واستولت على مركبته الخاصة، ومحمد عمر خويرة، وراسم اشتية، وعلي طه، بعد أن داهمت منازلهم، وعبثت بمحتوياتها.وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، باتجاههم، دون أن يبلغ عن إصابات.وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب جعفر حدادة من منزله في شارع بيكر في المدينة، واعتقلت الشاب عمر إياد منصور من منزله في شارع ابن رشد بمنطقة الجبل الشمالي بالمدينة.واقتحمت آليات الاحتلال، نابلس من الجهة الغربية عبر حاجز الـ 17 ثم انسحبت منه، كما واعتقلت قوات الاحتلال، الشاب هشام حامد عوادة، بعد دهم وتفتيش منزله في مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس.وفي مدينة الخليل: اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، واعتقلت ثلاثة مواطنين، وهم: باسم محمود إسماعيل عقيل، وصبري محمد عبد القادر الزهور (49 عاماً)، وعبد المهدي بدوي محمد الزهور (56 عاماً).كما اعتقلت من مخيم العروب، سائد إبراهيم البدوي (30 عاماً)، ورامي محمد إبراهيم جرادات (30 عاماً) من بلدة سعير، ومحمد عبد الحميد محمد مسالمة (24 عاماً) ومن بلدة بيت عوا.وذكر الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر، محمد عوض، أن قوات الاحتلال داهمت البلدة، واعتقلت المعلم إبراهيم محمد صالح أبو عياش (37 عاماً)، بعد أن داهمت منزله وفتشته.وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت الليلة الماضية، الشاب محمد علي هاني قفيشة (17 عاماً) في محيط الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل.