الأسيرة الجريحة نورهان عواد تدخل عامها السادس في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

دخلت الأسيرة المقدسية الجريحة نورهان إبراهيم خضر عواد (22 عاماً) من مخيم قلنديا، اليوم الاثنين، عامها الاعتقالي السادس على التوالي، داخل سجون الاحتلال.



وكانت نورهان، قد اعتقلت وهي طفلة قاصر بتاريخ 23/11/2015 عقب إصابتها بجروح واستشهاد قريبتها هديل عواد، أثناء تواجدهما في أحد شوارع القدس، وقد وجهت لها محكمة الاحتلال تهمة المشاركة في عملية طعن، وفرضت عليها حكماً جائراً بالسجن لمدة ثلاثة عشر عاماً ونصف، وفرضت عليها غرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل.



ومؤخراً تقدم محامي نورهان، باستئناف لما يسمى بالمحكمة العليا الاحتلالية، وتمكن من تخفيض ثلاث سنوات من مدة الحكم.



وتنقلت نورهان في عدة سجون، وتقبع حاليا في سجن الدامون.