مشروع مشترك بين أحد أفراد العائلة الحاكمة الإماراتية ووزير إسرائيلي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير المالية السابق موشيه كحلون يعمل على إطلاق صندوق استثماري مع أحد أفراد العائلة الحاكمة في الإمارات.



وأشارت القناة 12، في تقرير لها إلى أن كحلون سيترأس الصندوق الاستثماري المشترك بين جهات حكومية في إسرائيل، وصندوق التقاعد الكبير في الإمارات.



وأوضحت أن كحلون قام خلال الأشهر الأخيرة ببناء علاقات قوية مع العائلة الحاكمة في الإمارات، إضافة إلى أنه قام مؤخرا بزيارة سرية طويلة الى هناك.



وأكدت القناة أنه من المتوقع أن يعلن صندوق الاستثمار الذي يعد له كحلون عن استثمارات كبيرة في إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة في مجالات التطوير والتكنولوجيا.